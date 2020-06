Die Abfahrer testen im Windkanal

Auf anderer Ebene beschäftigt Marcel Hirscher - wie auch Benjamin Raich und der Schweizer Carlo Janka - eine Änderung bei Atomic: Rennchef Rudi Huber ab sofort nicht mehr ihre erste Ansprechstation sein würde. Just vor der Heim-WM in Schladming scheidet der in Schladming lebende Huber aus dem (in finnischem Besitz befindlichen) Atomic-Konzern nach 12-jähriger erfolgreicher Tätigkeit aus.



Ein anderer ehemaliger Hermann-Maier-Betreuer startet in den USA durch, nachdem er den ÖSV verlassen hat. Andreas Evers hielt, wie US-Direktor Patrick Riml begeistert aus Utah berichtet, als neuer US-Abfahrtscoach in Abwesenheit des rekonvaleszenten Bode Miller im Mai und im Juni nonstop sieben Wochen Kurse ab.