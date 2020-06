Deutschland droht Olympia-Qualifikation

Für den deutschen Abwehrroutinier Christoph Schubert war es "eines der schlechtesten Spiele in der Geschichte des deutschen Eishockeys" und für Trainer Jakob Kölliker "ein Desaster".

Nach dem 4:12-Debakel gegen Norwegen bei der WM in Finnland und Schweden liegt das deutsche Nationalteam vor dem entscheidenden Spiel um die direkte Olympia-Qualifikation am Dienstag gegen Tschechien (16.15, live Sport1) am Boden.

Gegen die Norweger bekamen die Deutschen die meisten Gegentore in einem WM-Spiel seit dem 1:12 vor 29 Jahren gegen Schweden. Gegen Tschechien geht es darum, in der WM-Endabrechnung vor der Schweiz zu bleiben.