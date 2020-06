Derbysieg des VSV, Viertelfinal-Ticket für die Capitals

Salzburg feierte den sechsten Heimsieg in Serie und hat die vier Bonuspunkte für die Nummer eins nach dem Grunddurchgang in Griffweite. Die Grazer lieferten dem Tabellenführer ein offenes und packendes Spiel, das Milam in der vierten Minute der Verlängerung zugunsten der Gastgeber entschied.

Duncan brachte davor die Roten Bullen mit zwei Treffern (30., 47.) 4:3 in Führung, wobei die Grazer Torhüter - Imrich beim 3:3 und der danach eingewechselte Sabourin beim 3:4 - bei den Schüssen ins kurze Eck nicht gut aussahen. Nachdem ein regulärer Treffer der 99ers nicht gegeben worden war, holten sie dank Walker (56./PP) aber zumindest noch einen hoch verdienten Punkt.

In der heimischen Eishalle riss die Erfolgsserie der Black Wings nach zuletzt sieben Siegen in Folge. Boivin in Unterzahl (4.) und Kovacs in Überzahl (17.) brachten Fehervar im ersten Drittel in Führung. Nach dem Anschlusstreffer von Oberkofler sieben Sekunden vor der ersten Pause rannten die Oberösterreicher, die sechs Stammspieler verletzungsbedingt vorgeben mussten, 40 Minuten lang erfolglos dem Rückstand nach. Für die Ungarn war es der erste Sieg in Linz seit 23. September 2012.