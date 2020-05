Der Star aus Graz

Karriere Thomas Vanek, 27, startet am Freitag in Helsinki in seine siebente NHL-Saison. Seine Torjägerqualitäten waren Buffalo 2007 viel Geld wert: Vanek erhielt einen Siebenjahresvertrag, der mit 50 Millionen Dollar (38 Mio. Euro) dotiert ist. In der kommenden Saison ist der Grazer mit 6,4 Millionen Dollar Salär Österreichs Top-Verdiener im Sport. In bislang 505 Spielen erzielte er 219 Tore.



Saisonstart Zum fünften Mal in Folge beginnt die beste Eishockey-Liga der Welt ihre Saison in Europa. Buffalo spielt am Freitag in Helsinki gegen Anaheim und am Samstag in Berlin gegen die LA Kings. In Stockholm treffen die NY Rangers auf die LA Kings (Freitag) und die Rangers auf Anaheim (Samstag). Die Partien sind bereits Pflichtspiele und Teil des 82 Runden langen Grunddurchgangs.