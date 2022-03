Der Saisondominator siegt, Österreichs Biathleten in Otepää zurück

Von wegen postolympische Leere: Biathlet Quentin Fillion Maillet, von den Winterspielen in Peking mit zwei Gold- und drei Silbermedaillen zurückgekehrt, ist nach wie vor in Hochform. Am Donnerstag gewann der 29-jährige Franzose den Weltcup-Sprint in Otepää, 7,2 Sekunden lag der nun achtfache Saisonsieger vor dem Norweger Sturla Holm Laegreid und 11,1 Sekunden vor dem Deutschen Benjamin Doll, auch dieses Duo blieb ohne Makel am Schießstand.