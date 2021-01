Der nächste Sturz: Pechvogel Nina Ortlieb landet im Spital

Damit hat die Gewinnerin des Super-G von La Thuile (29. Februar 2020) den vorläufigen Tiefpunkt ihrer jüngsten Pleiten-, Pech- und Pannenserie erreicht. Anfang Dezember war Ortlieb beim Training in Obergurgl gestürzt und hatte danach Knieprobleme. Am Montag vergangener Woche war die zweifache Juniorenweltmeisterin (Riesenslalom 2015, Super-G 2016) beim Riesenslalom-Training im heimischen Lech am Arlberg gestürzt, kam aber mit Schürfwunden im Gesicht davon. Das folgende Weltcup-Wochenende in St. Anton brachte nach guten Trainingsfahrten (Platz 3 und 5) zwei Ausfälle in Abfahrt und Super-G.

Für die ÖSV-Damen wäre ein weiteres Ausfall ein weiterer herber Schlag, nachdem bereits kurz vor Weihnachten Nicole Schmidhofer mit einem zerstörten linken Knie im Spital gelandet war, das sie von ihrem schweren Sturz in der ersten Abfahrt von Val d'Isère davongetragen hatte. Auch Slalom-Spezialistin Bernadette Schild kann nach ihrem Kreuzbandriss beim Training auf der Reiteralm in diesem Winter nicht mehr an den Start gehen.