Der KAC will die Revanche

Zum vierten Mal in vier Jahren trifft der KAC in den Play-offs auf Salzburg. Zum zweiten Mal bereits im Viertelfinale. Vor zwei Jahren war man als regierender Meister im siebenten Spiel auswärts mit 2:4 gescheitert.



Gelingt heuer unter umgekehrten Vorzeichen (die Bullen sind Titelverteidiger) die Revanche? Es wäre sogar eine doppelte, denn im Vorjahr waren die Klagenfurter im Finale an Salzburg gescheitert.



Die Saisonbilanz spricht gegen den Rekordmeister. Nur zwei Siege in sechs Spielen(6:2 im ersten, 6:4 im letzten), auswärts am 7. April 2011 (2:1 n.V.) zum letzten Mal gewonnen. "Aber die Chance ist da", sagt Neo-Coach Christian Weber, der mit dem 3:2-Erfolg in Linz einen "Einstand nach Maß" hatte, obwohl er ohne zwölf Stammspieler angereist war.



In den Play-offs dürfte der KAC zum ersten Mal in dieser Saison komplett sein. Denn Stürmer Tyler Spurgeon plant nach monatelanger Verletzungspause sein Comeback.



Katzenjammer herrscht hingegen in Villach. Erstmals seit es die Erste Bank Liga gibt wurden die Play-offs verpasst. Dass die Spieler am Dienstag mit gellenden Pfiffen verabschiedet wurden, ist ein deutliches Signal. "Es wird einen Neuanfang geben müssen", sagt Präsident Gilbert Isep. Davon ist auch Trainer Mike Stewart betroffen.