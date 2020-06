Der KAC trennt sich von Dieter Kalt

Im Jahr 1990 wurde Dieter Kalt im Alter von nur 16 Jahren erstmals in den Profikader des KAC berufen, wo er bis 1996 auch blieb. Nach vielen erfolgreichen Stationen im In- und Ausland (Meister in Deutschland, Schweden, Wien und Salzburg) kehrte der Stürmer 2009 zu seinem Stammklub zurück. Bitter, dass gerade dieser nun nicht mehr auf ihn zählt. Der Rekordmeister trennte sich am Mittwoch von dem 37-Jährigen Sohn vom gleichnamigen Verbandspräsidenten.



KAC-Trainer Christian Weber hat sich für die letzte offene Stürmerposition zwischen dem 197-fachen österreichischen Teamspieler Kalt und einem Legionär entscheiden müssen und sich für einen ausländischen Spieler entschieden. Kalt ist der zweite Routinier, der nicht mehr im KAC-Dress zu sehen sein wird. Christoph Brandner, einst Österreichs erster Torschütze in der National Hockey League, hat nach der abgelaufenen Saison seine Karriere beendet.