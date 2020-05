Der KAC schlug im Kärntner Derby zu

Die ersten 50 Minuten hätte man sich in der Villacher Stadthalle beinahe sparen können. Vor 4500 Fans fehlten dem Prestige-Derby mehr als zwei Dritteln lang die Tore, ehe die Gäste aus Klagenfurt, die zuletzt spielfrei gewesen waren, spät zuschlugen.



Innerhalb von zehn Minuten fixierten die Klagenfurter den 148. Derby-Erfolg über Villach. Scofield brachte den Rekordmeister in Führung (50.), Schellander legte mit der Vorentscheidung nach (56.), er verwertete den Rebound nach einem Koch-Schuss.



Die Villacher setzten alles auf eine Karte, doch ein Tor wollte einfach nicht gelingen. Das erzielten in der Schlussminute noch die Gäste durch Scofield mit einem Emptynet-Treffer.

Mehrere Unterbrechungen wegen dichten Nebels auf der Eisfläche, die durch den Einsatz von Ventilatoren aber jeweils nur einige Minuten dauerten, hatten das Spiel zusätzlich in die Länge gezogen.



Die lange ebenbürtigen Villacher, die die jüngsten beiden Ligaspielen gewonnen hatten, verloren damit auch das fünfte Aufeinandertreffen mit dem Lokalrivalen in Folge. Vizemeister KAC verbesserte die Derby-Bilanz dank des Auswärts-Erfolges auf 148:123 Siege. 19 Spiele waren mit einem Remis zu Ende gegangen.