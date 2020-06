Der erste NHL-Spieler in der EBEL

Während in Österreich die Eishockey-Fans auf die Heimkehr von Thomas Vanek, Andreas Nödl und Michael Grabner warten, hat Olimpija Laibach den ersten Schritt gemacht. Die Slowenen verpflichten Jan Mursak, der es bisher auf 44 NHL-Partien für die Detroit Red Wings gebracht hat und am Dienstag in seiner Heimat präsentiert werden soll. Der 24-Jährige mit einem Saisonverdienst von 550.000 Dollar ist in Detroit ein Ergänzungsspieler und kam bisher auf zwei Tore und zwei Assists. Die Verstärkung können die Laibacher mit nur zwölf Toren in sechs Partien brauchen.



Die Spieler der Vienna Capitals, die am Wochenende mit durchwachsenen Leistungen vier Punkte gegen die Aufsteiger Innsbruck und Dornbirn geholt hatten, durften am Montag einen freien Tag genießen. Trainer Tommy Samuelsson begründet: "Man hat gesehen, dass wir schon ein wenig müde waren. Die Spieler müssen den Kopf wieder frei bekommen."



Beim 4:3 gegen Dornbirn liefen die Wiener einem 0:2-Rückstand hinterher. "So einfach war das nicht", sagte Samuelsson. "Dorbirn hat eine gute Mannschaft. Es hat mir gefallen, dass wir bis zum Ende gekämpft haben."