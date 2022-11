Der erste Eistanz-Olympiasieger der Geschichte ist verstorben

Zwölf Jahre Präsident

Seit 2010 stand Gorschkow an der Spitze des russischen Eiskunstlauf-Verbandes und wurde dreimal wiedergewählt - zuletzt im Mai dieses Jahres. In seine Amtszeit fiel damit auch der Fall Kamila Walijewa. Die 16 Jahre alte Europameisterin war am 25. Dezember 2021 bei den russischen Meisterschaften positiv auf die verbotene Substanz Trimetazidin getestet worden. Dies wurde aber erst bei den Olympischen Winterspielen im Februar in Peking bekannt, nachdem Walijewa mit dem russischen Team Olympia-Gold gewonnen hatte.

In dem Fall hat der Internationale Sportgerichtshof nun ein Schiedsgerichtsverfahren eingeleitet. Die Welt-Anti-Doping-Agentur hatte das Gericht in Lausanne angerufen, weil die russische Anti-Doping-Agentur bislang noch keine Entscheidung getroffen hat.