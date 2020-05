Der Aufstand der alpinen Athleten

Die Studie an sich steht freilich außer Diskussion. "Allerdings", sagt Rainer Salzgeber, "hat's geheißen, es würde 18 Monate dauern, bis alles ausgewertet ist. Die letzten Tests waren Anfang April - und im Juli kamen schon die neuen Regeln..."



Das klingt nach Aktionismus, zumal Salzgeber darauf hinweist, dass in den letzten Jahren schwere Verletzungen im Riesenslalom die Ausnahme waren - und die Unfallursachen nicht im Materialbereich lagen. "Es waren bei den Herren genau drei: Thomas Fanara hat an einem Tor angehängt, Marcel Hirscher ist in ein Loch in der Piste gefahren und Benjamin Raich hat sich ohne Fremdeinwirkung in diesem komischen Teambewerb bei der WM in Garmisch verletzt." Den Pitztaler lasse er aber "so nicht gelten", sagt Salzgeber, "das war eine Mischung aus Slalom und Riesenslalom mit unterschiedlichen Spuren von Damen und Herren, manche sind Slalom-, manche Riesenslalomski gefahren."