Debüttor von Talent Rossi: ÖEHV-Team besiegte Italien mit 4:1

Österreichs Eishockey-Nationalteam geht mit Selbstvertrauen in den Kampf um die Olympia-Teilnahme. Einen Tag nach dem 7:5 gegen Ungarn besiegte die ÖEHV-Auswahl am Sonntag in Wien auch Italien. Beim 4:1 (1:1,1:0,2:0)-Erfolg drehten Sturm-Talent Marco Rossi mit seinem ersten Länderspieltor (10.), Raphael Herburger (34.) und Lukas Haudum (56.) jeweils im Powerplay die Partie nach frühem Rückstand. Patrick Spannring fixierte mit einem Schuss ins leere Tor (59.) den Endstand.

"Das war eine komplett andere Partie wie gegen Ungarn. Mit dem ersten Drittel bin ich überhaupt nicht zufrieden, wir haben zu viel quer und diagonal gespielt und hatten zu viele Scheibenverluste. Ab dem zweiten Drittel haben wir uns richtig in die Partie reingekniet und verdient gewonnen. Heute war mehr Widerstand, das war auch wichtig, dass wir gesehen haben, dass es so wie im ersten Drittel nicht geht", resümierte Teamchef Roger Bader im ORF-Interview.