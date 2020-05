Das Traumfinale gibt es bereits im Halbfinale

Es hat nicht viel gefehlt, und Österreichs Eishockey-Herren wären am Donnerstagabend einen Rekord losgewesen – einen wenig schmeichelhaften Rekord. 0:10 hatte die österreichische Auswahl im Jahr 1994 gegen Finnland verloren, eindeutiger war zuvor und danach kein Viertelfinalspiel bei einer WM ausgegangen. Gestern wäre es in Prag beinahe so weit gewesen. 0:9 ging Weißrussland unter – gegen die Kanadier, die die Fans beim WM-Turnier in Tschechien weiter begeistern. Der 24-fache Weltmeister Kanada landete seinen achten Sieg im achten WM-Spiel und hält nun schon bei insgesamt 56 Toren.

Im Halbfinale am Samstag kommt es nun zum Top-Duell mit den Tschechen: Die Gastgeber feierten einen umjubelten 5:3-Erfolg gegen Finnland. In zweifacher Tor- und einfacher Assist-Laune präsentierte sich einmal mehr der tschechische Altmeister Jaromir Jagr, 43. Als erste Mannschaft war am Donnerstag das Team USA ins Halbfinale eingezogen: Die Amerikaner drehten gegen die Schweiz einen 0:1-Rückstand nach dem ersten Drittel in einen 3:1-Erfolg und nahmen damit erfolgreich Revanche für die Halbfinal-Pleite 2013.