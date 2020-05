Das musische Eishockey-Raubein

Lakos malt vorwiegend mit Acrylfarben auf Canvas-Hintergrund. Am liebsten sucht er sich dafür Vorlagen aus dem Reich der Pop Art, malt Werke von Künstlern wie Roy Liechtenstein nach und lässt dabei eigene Ideen einfließen.



Lakos' Abbild der Zunge, die als Logo der legendären Rolling Stones Berühmtheit erlangt hat, möchte man am liebsten gleich einpacken und mitnehmen.



Doch nicht nur die Wände seiner Wohnung, auch sein eigener Körper hat längst einen Aufputz durch sein zweites Talent erfahren. Die 25 Zentimeter große Tätowierung, die Lakos an seinen Rippen trägt und die einen Löwen inklusive seiner Pranken, in Anlehnung an sein Sternzeichen, zeigt, hat er natürlich selbst entworfen.



Ob er einmal den Eishockeyschläger endgültig gegen Pinsel und Farbei tauschen wird? "Nein, nein. So gut, dass ich damit meinen Lebensunterhalt finanzieren kann, bin ich nicht", sagt das Urgestein der Caps. "Außerdem hab' ich noch viel vor. Am liebsten würd' ich bis 45 Eishockey spielen."



Genauso übrigens wie André Lakos. Der 32-Jährige ist mit 2,01 Meter tatsächlich der größere Bruder und verdient sein Geld beim deutschen Großklub Köln.