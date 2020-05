Das Ende der teuren Riesenschanzen

Fünf Skiflugschanzen gibt es weltweit - der Kulm in der Steiermark, Planica in Slowenien, Oberstdorf in Deutschland, Harrachov in Tschechien und Vikersund in Norwegen. Seit 1985 hatte Planica den Weltrekord gepachtet. 1994 landete Andreas Goldberger als Erster hinter der 200-Meter-Linie. Weil er in den Schnee griff, gilt der Finne Toni Nieminen als erster Über-200-Meter-Rekordler. In Planica grub man danach den Auslauf so weit hinunter, dass Björn Einar Romören (Nor) 2005 auf 239 Metern landen konnte.



Danach fing die Skiflug-Nation Norwegen zum Planen und Bauen an. Und Johan Remen Evensen (Nor) schraubte im Februar 2011 den Wert der längsten Flugleistung auf 246,5 Meter. Im neuen Flieger-Mekka Vikersund, nahe Oslo.