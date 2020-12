Das Damen-Speed-Team war der Corona-Hotspot im ÖSV

Wie erst nun bekannt wurde, hat das Coronavirus in den vergangenen auch beim ÖSV tiefe Spuren hinterlassen. Gleich vier österreichische Speedfahrerinnen waren an Covid-19 erkrankt. Nicole Schmidhofer, Stephanie Venier und Mirjam Puchner sind allesamt wieder fit und werden beim Speed-Auftakt am Wochenende in St. Moritz an den Start gehen können.

Noch nicht soweit ist hingegen Tamara Tippler. Die Steirerin hatte vor knapp fünf Wochen die Diagnose Covid-19 erhalten und plagt sich noch immer mit den Nachwirkungen herum, wie die Kleine Zeitung berichtete. "Vor allem der Schwindel macht mir zu schaffen, deswegen wäre Skifahren derzeit auch viel zu gefährlich", erklärte Tippler.