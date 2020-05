Maze muss "siegen" – Schild muss zittern

Erst bei Untersuchungen in Innsbruck wurde die Ursache gefunden: Das Slalom-Ass leidet an einer Darmentzündung, zudem ist die Wahl-Tirolerin leicht verkühlt. Ob sie den Riesentorlauf am Mittwoch und den Slalom am Donnerstag bestreiten wird, will die 31-Jährige kurzfristig entscheiden.

Favoritin im ersten Rennen ist ohnehin eine andere: Tina Maze ist im Damen-Riesentorlauf das, was der Amerikaner Ted Ligety bei den Herren ist – das Maß der Dinge.