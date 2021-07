Vonn freut sich über Rang 40

Sechs Super-Gs, sechs Siegerinnen – in der zweitschnellsten Disziplin herrscht Abwechslung auf dem höchsten Treppchen am Siegespodest: Lindsey Vonn, Tina Maze (Slo), Viktoria Rebensburg (D), Tina Weirather (Lie), Anna Fenninger und Lara Gut (CH) durften seit Dezember 2012 jubeln. Gewinnt am Sonntag keine aus diesem Sextett, wäre es das erste Mal seit 2004, das es sieben verschiedene Super-G-Siegerinnen in Folge gibt.

Nur eine Läuferin aus dieser Serie ist neun Jahre später noch dabei: Maria Höfl-Riesch, die Siegerin der ersten Abfahrt in Lake Louise am Freitag. Auch am Sonntag zählt die deutsche Doppel-Olympiasiegerin zum Kreis der Favoritinnen. Genauso wie die Salzburgerin Anna Fenninger, die sich vor einer Woche in Beaver Creek nur ihrer Schweizer Freundin Lara Gut geschlagen geben musste ( Elisabeth Görgl wurde als Zweite disqualifiziert). „Ich habe im Super-G mehr Chancen als in der Abfahrt“, sagt Fenninger.

Chancen hat auch Nicole Hosp, die in Beaver Creek nach fast sechs Jahren wieder zu den besten zählte. Nach dem schmerzhaften Ausfall am Freitag verzichtete die Tirolerin auf die zweite Abfahrt am Samstag. Im Super-G am Sonntag will sie aber wieder dabei sein. „Ich bin froh, dass ich einen Sturz vermeiden konnte und dass ich mein Knie nur ein bisschen beleidigt habe“, ließ Hosp via Facebook wissen.