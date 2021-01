Damen-Super-G: Lara Gut-Behrami siegt vor Tamara Tippler

Um 12.05 Uhr hielt Crans Montana am Sonntag abermals die Luft an. Und wie schon am Freitag war Stephanie Venier der Grund: Erneut war die Tirolerin an einem Geländeübergang mit dem Innenski hängen geblieben, erneut hob sie ab und stürzte, anders als zwei Tage zuvor aber trug sie keine Verletzungen im Gesicht davon.

Es reichte ja auch das große Pflaster am Kinn der Tirolerin, das das genähte Cut aus der ersten Abfahrt im Wallis überdeckte, da musste ja in diesem anspruchsvollen Super-G am Sonntag nicht noch mehr hinzukommen.

Stephanie Venier ärgerte sich jedenfalls gehörig, war sie doch auf Kurs zu einer Spitzenzeit, und das wäre nach den ersten beiden Auftritten genau das Richtige gewesen, um das Selbstvertrauen wieder ins Lot zu bringen. „Mich ärgert’s, dass ich wieder einen Abflug gemacht habe, und das, wo ich genau gewusst hatte, was ich zu tun habe und auch schnell war. Aber körperlich ist alles in Ordnung. Jetzt geht es nach Garmisch, und darauf freue ich mich schon.“

Tippler meldet sich zurück

So war es an Tamara Tippler, in die Rolle der besten Österreicherin zu schlüpfen – und dieses Mal wieder in jener Form, die die Steirerin zuletzt in St. Anton aufs Podest geführt hatte: Zweite wurde die 29-Jährige. „Es war keine Traumfahrt, aber eine coole Fahrt. Fahr’ einfach, und wenn du draußen liegst, ist es auch wurscht, hatte ich mir gesagt. Leider war der Zielhang wieder nicht ganz ideal, aber ich habe doch gezeigt, dass ich mithalten kann.“

Nur Lokalmatadorin Lara Gut-Behrami war außer Reichweite: 0,93 Sekunden legte die Tessinerin zwischen sich und die erste Verfolgerin, eine kleine Welt. "Es hat alles andere als perfekt angefangen", erklärte die nunmehr 28-fache Weltcupsiegerin, "das hat mich aufgeweckt."