Shiffrin gewinnt auch in Zagreb

Endstand:

1. Mikaela Shiffrin USA 2:02,73

2. Frida Hansdotter SWE 2:02,92

3. Erin Mielzynski CAN 2:03,49

4. Nina Löseth NOR 2:03,82

5. Laurie Mougel FRA 2:04,42

6. Maria Höfl-Riesch GER 2:04,90

7. Bernadette Schild AUT 2:05,01

8. Marie-Michele Gagnon CAN 2:05,08

9. Resi Stiegler USA 2:05,11

10. Brittany Phelan CAN 2:05,29

11. Nicole Hosp AUT 2:05,62

12. Carmen Thalmann AUT 2:05,65

13. Nathalie Eklund SWE 2:05,85

14. Tessa Worley FRA 2:05,87

15. Wendy Holdener SUI 2:05,98

16. Anemone Marmottan FRA 2:06,00

17. Nastasia Noens FRA 2:06,12

18. Alexandra Daum AUT 2:06,45

19. Irene Curtoni ITA 2:06,80

20. Emelie Wikström SWE 2:06,94

21. Fanny Chmelar GER 2:07,15

22. Sarka Zahrobska CZE 2:07,18

23. Emi Hasegawa JPN 2:08,47

24. Veronika Velez Zuzulova SVK 2:14,26

25. Emiko Kiyosawa JPN 2:24,77



Out: Tina Maze (SLO), Jessica Depauli (AUT), Lena Dürr (GER), Anne-Sophie Barthet (FRA), Maria Pietilä-Holmner (SWE)

Erster Durchgang:

1. Mikaela Shiffrin USA 59,26

2. Tina Maze SLO 59,61

3. Maria Pietilä-Holmner SWE 59,98

4. Frida Hansdotter SWE 1:00,02

5. Erin Mielzynski CAN 1:00,07

6. Maria Höfl-Riesch GER 1:00,20

7. Irene Curtoni ITA 1:00,53

8. Laurie Mougel FRA 1:00,71

9. Resi Stiegler USA 1:00,74

10. Veronika Velez Zuzulova SVK 1:00,80

11. Brittany Phelan CAN 1:01,10

12. Anne-Sophie Barthet FRA 1:01,15

13. Carmen Thalmann AUT 1:01,17

14. Nina Löseth NOR 1:01,28

15. Anemone Marmottan FRA 1:01,31

16. Lena Dürr GER 1:01,62

17. Bernadette Schild AUT 1:01,73

18. Marie-Michele Gagnon CAN 1:01,82

19. Wendy Holdener SUI 1:02,01

20. Nicole Hosp AUT 1:02,10

21. Nastasia Noens FRA 1:02,18

22. Fanny Chmelar GER 1:02,25

23. Sarka Zahrobska CZE 1:02,33

24. Tessa Worley FRA 1:02,37

25. Jessica Depauli AUT 1:02,42

26. Alexandra Daum AUT 1:02,49

27. Nathalie Eklund SWE 1:02,67

28. Emelie Wikström SWE 1:02,89

29. Emiko Kiyosawa JPN 1:02,90

30. Emi Hasegawa JPN 1:02,94

Out u.a.: Michaela Kirchgasser (AUT), Kathrin Zettel (AUT), Therese Borssen (SWE), Christina Geiger (GER), Anna Swenn-Larsson (SWE), Manuela Mölgg (ITA), Chiara Costazza (ITA)

Zweiter Durchgang:

1. Mikaela Shiffrin ( USA) 1:02,47

2. Nina Löseth (NOR) 1:02,54 +0,07

3. Frida Hansdotter (SWE) 1:02,90 +0,43

4. Nathalie Eklund (SWE) 1:03,18 +0,71

5. Marie-Michele Gagnon (CAN) 1:03,26 +0,79

6. Bernadette Schild (AUT) 1:03,28 +0,81

7. Erin Mielzynski (CAN) 1:03,42 +0,95

8. Tessa Worley (FRA) 1:03,50 +1,03

9. Nicole Hosp (AUT) 1:03,52 +1,05

10. Laurie Mougel (FRA) 1:03,71 +1,24

Weiter:

12. Alexandra Daum (AUT) 1:03,96 +1,49

17. Carmen Thalmann (AUT) 1:04,48 +2,01