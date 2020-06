Thronfolgerin gesucht bei der Snow Queen Trophy

Mit dem Slalom in Zagreb starten die Ski-Damen am Sonntag (10 bzw. 12.45 Uhr, live ORFeins) ins Ski-Jahr 2015 – und wenn nicht Mikaela Shiffrin aus den USA dort weitermacht, wo sie 2014 aufgehört hat (Sieg im Kühtai), wird es eine neue Schneekönigin geben. Denn Rekordsiegerin Marlies Schild (vier Erfolge) ist ebenso zurückgetreten wie die Finnin Tanja Poutiainen (zwei), die Deutsche Maria Höfl-Riesch und die Französin Sandrine Aubert (je einer).

Anders als im Märchen von Hans Christian Andersen wird die Siegerin der Snow Queen Trophy am 1016 Meter hohen Zagreber Hausberg Sljeme nicht wegen ihrer Grausamkeit gefürchtet, sondern wegen ihres Könnens gefeiert; zudem gibt es mit 50.736 Schweizer Franken (42.206 Euro) das zweithöchste Preisgeld der Saison. Mehr kann eine Siegerin in diesem Winter nur beim letzten Slalom vor der WM in Beaver Creek ( USA) verdienen – beim Nachtrennen in Flachau am 13. Jänner sind für die Beste 63.200 Franken (= 52.758 Euro) ausgelobt.