Damen-RTL abgesagt

Alles war angerichtet für die perfekte Premiere. Vom Himmel lachte die Sonne, die Läuferinnen zeigten sich begeistert von der harten, selektiven Piste, kurzum: alles schwärmte vom Abstecher des Ski-Weltcups nach Andorra ins ferne Soldeu.



So paradiesisch die Pyrenäen auf den ersten Blick erschienen, so verheerend präsentierte sich Soldeu hinter der strahlenden Kulisse. Umgestürzte Kamera-Podeste entlang der Strecke, ein VIP-Zelt, das in einen fernen Bach verblasen wurde, dazu verschwundene Sicherheitsnetze und Werbebanden. "Dieser Wind ist zu gefährlich", musste FIS-Renndirektor Atle Skaardal gestehen, nachdem er den Damen-Riesentorlauf aus Sicherheitsgründen und wegen Böen von bis zu 180 km/h abgesagt hatte. "Schade, denn sonst wäre hier alles perfekt", sagte Anna Fenninger.



Am Samstag sollte in Soldeu abermals ein Riesentorlauf gefahren werden, auf Grund der Wettervorhersagen wird dieser aber nun mit dem für Sonntag geplanten Slalom getauscht.