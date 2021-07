Lindsey Vonn gewinnt vor zwei ÖSV-Damen

Der immer stärkere Wind konnte sie nicht stoppen, zwei Fahrfehler konnten sie nicht stoppen, selbst die Aussicht auf den 13. (Ui!) Sieg in einer Abfahrt in Lake Louise brachte Lindsey Vonn nicht aus dem Konzept – die 31-jährige Amerikanerin feierte im kanadischen Nationalpark den 68. Weltcupsieg ihrer großen Karriere, und sie zeigte, dass in diesem Winter wieder mit ihr zu rechnen ist. Längst ist sie die erfolgreichste Ski-Dame der Geschichte, und auf den großen Schweden Ingemar Stenmark fehlen Vonn nur noch 19 Erfolge.

Auf einen Einsatz beim Saisonauftakt in Sölden hatte sie noch verzichtet, weil ihr Knöchelbruch noch nicht genug Schneetraining zugelassen hatte; beim Riesenslalom in Aspen schied sie wegen einer sich öffnenden Bindung aus; nun aber meldete sich die Dame mit Wohnsitz Vail ( Colorado) eindrucksvoll zurück: 0,58 Sekunden legte sie zwischen sich und die Zweitplatzierte Cornelia Hütter. "Ich hatte sicher keinen perfekten Lauf und bin auch nicht unschlagbar. Heute hatte ich auch Glück, dass ich nicht im Netz gelandet bin. Aber ich werde alles geben, damit ich noch ein bisschen vorne bleiben kann."