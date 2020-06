Damen-Abfahrt in Crans Montana abgesagt

Die Weltcup-Abfahrt der Damen in Crans Montana ist am Samstag der ungünstigen Witterung zum Opfer gefallen. Nach mehreren Verschiebungen erfolgte nach 13.30 Uhr die Absage. Dichter Nebel hatte sich im Bereich der Strecke festgesetzt, einen Kilometern entfernt strahlte die Sonne vom blauen Himmel. Nach starken Schneefällen in der Nacht auf Samstag war die Piste zudem sehr weich.

Laut Markus Waldner, den Vertreter des FIS-Renndirektors Atle Skaardal, hat für Sonntag die Austragung der Abfahrt Priorität. Als zweiter Bewerb könnte danach die Super-Kombination folgen. Endgültig fixiert wurde das Programm in der Mannschaftsführersitzung am Abend.

Die Läuferinnen störte die Präparierung der Strecke mit schwerem Gerät. "Die Piste ist teilweise unbefahrbar. Sie sind mit der Pistenraupe reingefahren, da ist die Piste komplett zusammengebrochen", sagte Nicole Hosp.