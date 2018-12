Damen-Abfahrt auf der Saslong: Mutprobe ohne Nervenkitzel

Da stimmte auch Stephanie Venier ein. Die Vizeweltmeisterin in der Abfahrt erinnerte an den schweren Sturz des Schweizers Marc Gisin am Samstag, der nach einem „blöden Verschneider“ mit Rippenbrüchen und Lungenverletzungen im Spital gelandet war. „Ich habe heute kurz mit seiner Schwester Michelle gesprochen, die hier ja auch mitfährt. Sicher denkt man vor dem Start an so etwas, aber die Stelle, an der das passiert ist, ist entschärft worden. Und ein biss'l nervös bin ich sowieso immer, beim Fahren ist das dann weg.“

Dass am Montag zwei Mal trainiert wurde und auch vor dem Rennen am Dienstag noch eine Übungseinheit ansteht, das störte die ab Mittwoch 25-Jährige nicht: „Im Trainingscamp in Copper Mountain in den USA haben wir täglich vier Fahrten gehabt, und die waren länger als hier.“ Die Tirolerin aus Oberperfuss „fände es cool, wenn sie Gröden auch für uns zu einem Klassiker machen würden. Für mich ist das ja fast ein Heimrennen, ich bin nur eine Stunde hergefahren.“