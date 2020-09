Coronavirus in der Salzburger Red-Bull-Akademie: Betrieb eingestellt

Insgesamt 108 infizierte Salzburger

Dass die Corona-Ampel für die Landeshauptstadt auf Gelb geschaltet wurde, sei aufgrund der aktuellen Fallzahlen zu erwarten gewesen, hieß es in einer weiteren Mitteilung der Stadt Salzburg. Viele Ansteckungen würden weiterhin im Familienkreis von Reiserückkehrern vorkommen. Die aktuellen österreichweiten Maßnahmen sollten aber auch in Salzburg zu einer Verlangsamung des Infektionsgeschehens führen. Wäre das nicht der Fall, könnten weitere Maßnahmen der Stadt folgen, hieß es. "In dieser heiklen Phase sind wir ganz besonders auf die Mitwirkung der Salzburgerinnen und Salzburger angewiesen. Die Gebote der Stunde sind 'der g`sunde Abstand', die Reduzierung der Kontakte, verstärkte Hygiene und der Hausverstand", so Michael Haybäck, der Leiter der Bezirksverwaltung.

Mit Stand Freitagfrüh waren in der Stadt Salzburg 108 Menschen mit dem Virus infiziert (davon 7 Personen im Covid-Haus des Landeskrankenhauses), 143 Personen waren als Kontaktperson der Kategorie 1 abgesondert, 68 Personen als Kontaktperson der Kategorie 2 verkehrsbeschränkt.