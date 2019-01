City Event in Oslo: Marco Schwarz hielt die Fahne hoch

Und es sollte noch schwieriger werden – im Viertelfinale erwies sich Dave Ryding als unüberwindbare Hürde, nachdem der Brite zuvor schon Manuel Feller besiegt hatte: Nach einem kleinen Fehler im ersten Vergleich fädelte der Salzburger im zweiten ein. „Im ersten Run habe ich den Start ein bissel gegen die Wand gefahren, und dann musste ich im zweiten alles riskieren“, resümierte Hirscher. „Im Endeffekt ist es schon ein bissl eine Formkrise“, sagte der Salzburger nach seinem zweiten Einfädler en suite, „schauen wir, ob ich das bis zu den Klassikern wieder hinbekomme.“

Michael Matt bekam es nach dem Sieg über den Schweizer Luca Aerni mit André Myhrer zu tun, brachte sich aber durch einen Fahrfehler im zweiten Duell um den Aufstieg. Und so war es an Marco Schwarz, das österreichische Fähnchen in Norwegen hochzuhalten. Und das tat der Kärntner: Nach dem Sieg über den Franzosen Alexis Pinturault entfernte der 23-Jährige den Schweden Mattias Hargin und den Schweizer Ramon Zenhäusern. Im Finale war Dave Ryding der Gegner, aber keine Hürde. Und so feierte der dreifache Goldmedaillengewinner der Olympischen Jugendspiele 2012 in Innsbruck zehn Tage nach Platz zwei im Slalom von Madonna di Campiglio seinen ersten Weltcupsieg.

Nichts Neues zeigte übrigens Henrik Kristoffersen: Der Norweger, einmal mehr in die Saison gegangen, um Marcel Hirscher das Skifahrerleben möglichst schwer zu machen, scheiterte schon zum fünften Mal in Serie in der ersten Runde eines Parallelrennens und liegt mehr als 300 Punkte zurück.