Kritik nach der Salzburger Katastrophe

An diesen Dienstagabend wird man sich in Salzburg noch lange erinnern – wenn auch nicht besonders gerne. Denn ernüchternder hätte die Partie gegen Luleå in der Champions Hockey League für Österreichs Meister kaum verlaufen können: Mit einem 4:2-Auswärtssieg im Rücken war man in das Spiel gestartet und mit 4:1 in Führung gegangen. Der Gesamtscore von 8:3 las sich wie eine Vorentscheidung – bis zum desaströsen Mitteldrittel.

Mit fünf Toren in Folge stellte der schwedische Spitzenklub das Spiel auf den Kopf und rettete sich mit 5:7 in die Verlängerung. Die Entscheidung brachte aber erst das Penaltyschießen, das zugunsten der Gäste ausfiel – 10:9 stand es am Ende. In den Gesichtern der Salzburger stand blankes Entsetzen.

"Wir haben gegen Luleå fünf Drittel sehr gutes Eishockey und ein Drittel katastrophal gespielt", sagte Salzburg-Kapitän Matthias Trattnig und ärgerte sich: "Der Totalzusammenbruch im zweiten Abschnitt ist nicht zu erklären. Das war kein Eishockey, sondern Teichhockey. So gewinnt man keine Meisterschaft." Auch Salzburg-Coach Daniel Ratushny wirkte betroffen: "So etwas darf nicht passieren."