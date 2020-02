ÖSV-Slalom-Hoffnung Pertl bei Noel-Sieg sensationell Dritter

Ausfälle der Favoriten

Marco Schwarz fiel in der Entscheidung vom fünften auf den achten Platz zurück. Mit Fabio Gstrein (14.) und Marc Digruber (21.) kamen noch zwei weitere Österreicher in die Wertung. Manuel Feller schaffte es in der Entscheidung nicht ins Ziel.

Der Halbzeit-Führende Daniel Yule aus der Schweiz schied ebenso aus wie Henrik Kristoffersen und Alexis Pinturault. Damit führt der Norweger Kristoffersen im Gesamtweltcup unverändert 55 Punkte vor dem Franzosen Pinturault. Am (morgigen) Sonntag findet in Chamonix noch ein Parallel-Riesentorlauf (Finale 13.15 Uhr) statt.