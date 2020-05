Caps hoffen auf ersten Heimsieg

Dass Jesenice am Sonntag als Tabellenletzter ein günstiger Gegner für die Vienna Capitals ist, glaubt der Wiener Coach Tommy Samuelsson nicht. Nach drei Heimniederlagen in drei Spielen dürfen die Capitals auch keinen Gegner unterschätzen.



Sie sollten aber auch nicht alles umstellen. Denn Beim 2:3 n. P. gegen Zagreb lief eigentlich alles wie geplant. Bis zum Patzer von Tormann Reinhard Divis in der 57. Minute. Die Kroaten stellten billig auf 1:2.