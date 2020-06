Caps-Goalie Divis hält nichts von Statistik

Reinhard Divis ist müde. Müde zu erklären, dass es gar nicht so ist, wie es scheint. "Das wird mir doch seit 15 Jahren nachgesagt", seufzt der Capitals-Goalie über seinen Ruf, gerade in wichtigen Phasen und im Play-off zur Bestform aufzulaufen. "Ich kann damit leben, weil es für einen Goalie keinen besseren Ruf gibt. Aber ich wundere mich, dass es viele immer noch nicht checken."



Meist, so Divis, werde er im Grunddurchgang zu Unrecht kritisiert. "Ich spiel’ jetzt nicht anders, aber wenn es um viel geht, spielen die Teams defensiver, da schaut man als Goalie besser aus." Ob er am Freitag gegen Villach gut aussieht, ist dem 36-Jährigen egal. "Ich schau’ längst nicht mehr auf die Schuss-Statistik, sondern auf die Anzahl der Siege." Dass Divis in seiner Karriere zehn Mal Meister war, spricht für sich.