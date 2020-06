Caps-Coach freut sich über die Psyche

Es hat immer etwas von einer Reise ins Ungewisse an sich, so ein erstes Spiel einer Saison. Für die Vienna Capitals war die Reise in die slowenische Hauptstadt Laibach eine durchaus positive.



Die Wiener siegten am Donnerstagabend bei Olimpija Laibach nach einem 0:1-Rückstand noch klar mit 4:1 (2:1, 1:0, 1:0). Für die Tore sorgten Benoît Gratton, der doppelt traf, Andre Lakos und Jonathan Ferland. Dessen Treffer war ein ganz besonderer: Der 29-jähriger Kanadier war mit einem Schuss fast von der Mittelauflage erfolgreich.



Capitals-Coach Tommy Samuelsson war nach dem gelungenen Saisonstart natürlich zufrieden: "Das war ein typisches Saisonauftaktspiel. Wir haben zehn Minuten gebraucht, um in Schwung zu kommen. Nach dem 1:1 haben wir die Kontrolle übernommen und eigentlich keine Fehler gemacht", meinte der Schwede, für den die Psyche das Erfolgsgeheimnis war: "Es war mental sehr stark von meiner Mannschaft, denn viele haben gesagt, das wird ein sicherer Sieg für uns. Aber so einfach war es nicht."