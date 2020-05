Caps besiegen Eisbären

Die Vienna Capitals haben die Chance auf den European-Trophy-Sieg gewahrt. Die Wiener setzten sich im Viertelfinale des Red Bulls Salute im Eissportzentrum Kagran gegen die Eisbären Berlin knapp mit 3:2 nach Verlängerung (0:0,1:0,1:2-1:0) durch. Vor 4.950 Zuschauern sorgte Andre Lakos (63./PP) für die Entscheidung. Zuvor hatten Josh Soares (39.) und Daniel Woger (47.) für den Tabellenführer der Erste Bank Eishockey Liga getroffen sowie Mads Christensen (48.) und Darin Olver (60.) den deutschen Meister noch in die Verlängerung gerettet.

Die Wiener, die Nachfolger des entthronten Titelverteidigers Red Bull Salzburg werden wollen, kämpfen nun am Samstag (17.00 Uhr) wieder in Wien gegen Lulea Hockey um den Finaleinzug. Der Klub behielt im rein schwedischen Viertelfinal-Duell mit Brynas IF knapp mit 4:3 die Oberhand.

Den Zuschauern in Wien wurde eine Partie auf sehr hohem Niveau geboten. Beide Mannschaften gingen ein unheimliches Tempo, die "Caps" hatten allerdings mehr vom Spiel und auch die besseren Möglichkeiten. Das Einzige, was lange Zeit fehlte, waren Tore. Erst kurz vor der zweiten Pausensirene brachte der Kanadier Soares die Truppe von Chefcoach Tommy Samuelsson in Führung. Da war Landsmann Francois Fortier schon nicht mehr auf dem Eis, der Toptorschütze der Wiener hatte sich im ersten Drittel eine Muskelverletzung zugezogen.