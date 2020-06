Capitals reisen nach Schweden

Nach dem Auftaktspiel der European Trophy in der Slowakei geht es für die Vienna Capitals als nächstes in den hohen Norden. In Schweden wartet der vierfache Meister HV71 aus Jönköping auf die Truppe von Trainer Tommy Samuelsson.

Trotz der 1:2-Niederlage nach Penaltyschießen gegen Bratislava, geht der 52-Jährige mit viel Zuversicht in das nächste Spiel. "Wir sind bereits als echte Einheit auf dem Eis aufgetreten. Da hat jeder mit vollem Einsatz seine Aufgaben erfüllt. Darauf können wir jetzt aufbauen", so der Schwede, der als Capitals-Coach erstmals gegen einen Verein aus seinem Heimatland antritt.

Zeit zum Ausruhen haben die Wiener danach aber nicht. Denn bereits am Sonntagnachmittag wartet mit Linköpings HC der nächste Gegner in der European Trophy. Danach geht es zurück nach Wien, wo die Capitals die ersten Heimspiele der Saison bestreiten.