Capitals-Kapitän Andreas Nödl: „Die beste Zeit des Jahres“

Matthias Trattnig, das Salzburger Schlachtschiff

Matthias Trattnig ist mit 39 Jahren der Oldie unter den vier Kapitänen. Als er in Graz sein Bundesligadebüt gab, war 1995 in Österreich Franz Vranitzky Bundeskanzler. Am Ende seiner Karriere ist Trattnig mit seinen knapp 100 Kilogramm das Schlachtschiff in der Salzburger Defensive. Und der verlängerte Arm von Trainer Andreas Brucker auf dem Eis: "Er ist die absolute Leitfigur für die Mannschaft, er gibt immer alles. Sein Wort hat Gewicht in der Kabine.“ Und die Trainer haben ein offenes Ohr für Trattnig: „Wir hören auf ihn. Er hat sehr viel Erfahrung.“ Trattnig gewann mit Red Bull Salzburg sechs Meistertitel und weiß, was in der entscheidenden Phase Verlierer von den Siegern trennt: "Im Play-off kommt es nur darauf an, wie viel die Spieler bereit sind für die Mannschaft zu opfern.“