Wie die Capitals und Graz in die Favoritenrollen kamen

Die Meisterschaft hat ihr Traum-Semifinale. Die Vienna Capitals treffen in der am Freitag beginnenden best-of-seven-Serie auf Salzburg, die Graz 99ers duellieren sich mit dem KAC. Weil die vier Semifinalisten aus Österreich kommen, wird der Champion der EBEL auch der österreichische Meister sein. Wer als erstes Team vier Siege hat, steigt ins Finale (ab 14. 4.) auf. Dort hat jenes Team Heimvorteil, das vor dem Play-off die bessere Platzierung hatte. Die Reihung der Semifinalisten lautet: Capitals, Graz, KAC, Salzburg. Gab es im Viertelfinale klare Favoriten, so sind jetzt spannendere Duelle zu erwarten.

- Capitals gegen Salzburg: Hätte es dieses Play-off-Duell im Herbst gegeben, wäre Salzburg klarer Favorit gewesen. Die Bullen rauschten in der Champions Hockey League bis ins Semifinale, besiegten europäische Top-Klubs und beeindruckten mit ihrem schnellen und körperbetonten Spiel. Nach dem Ausscheiden im Semifinale gegen München fielen die Salzburger komplett auseinander und verloren bis zum Play-off-Auftakt 10 der 14 Spiele. Coach Greg Poss wurde in der Platzierungsrunde verabschiedet, Andreas Brucker übernahm. Der erste österreichische Trainer bei Salzburg schaffte es, das Ruder herumzureißen. 4:2 setzte sich seine Mannschaft im Viertelfinale gegen Fehervar durch. Am Ende konnten die Salzburger ihr individuelles Talent, gepaart mit viel Laufarbeit wieder in Ergebnisse umsetzen.

Einen höheren Gang haben die Salzburger also bereits eingelegt. Für die Capitals müssen sie sich nochmals steigern. Die Wiener spielen seit Februar in Hochform, haben von den jüngsten 16 Spielen nur eines verloren. Von den sechs Duellen mit Salzburg gingen fünf ins Penaltyschießen. Viermal siegte Wien. Wenn die Capitals fit und fokussiert bleiben, sollten sie sich durchsetzen. Einziges Manko bei den Wienern ist die Verteidigung, wenn sie beim Spielaufbau unter Druck gesetzt wird. Im Angriff sind die Capitals unberechenbar, alle Stürmer können Tore schießen.

KURIER-Tipp: Capitals siegen 4:3