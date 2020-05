Capitals-Gala in Innsbruck

Das Match zwischen Graz und Zagreb war eine überaus hart geführte Partie, in der die Fäuste regierten. Chaos pur herrschte im Mitteldrittel: Es gab mehrere Minuten Unterbrechung, weil die vier Referees ob der zahlreichen Raufereien lange nicht imstande waren, die vielen Übeltäter ausfindig zu machen.

Zwischen der 27. und 39. Minute fielen gleich sieben Treffer. Erst gingen die 99ers 3:1 in Führung, das dritte Grazer Tor besorgte Vanek (32.) in Überzahl. Zagreb drehte das Match aber innerhalb von vier Powerplay-Minuten auf 3:4 um. Heiß her ging es auch im Schlussdrittel. NHL-Star Vanek stellte mit dem seinem zweiten Tor an diesem Abend auf 4:4, schlussendlich setzten sich die Kroaten aber noch mit 6:5 durch.

In Salzburg trug sich im Duell der beiden besten Offensivabteilungen mit Michael Grabner ein zweiter österreichischer NHL-Gastspieler in die Torschützenliste ein. Der VSV-Stürmer erzielte nach fünf Minuten in Unterzahl das erste Tor der Partie, sein sechstes insgesamt. Nach dem Ausgleich durch Obrist schossen Peintner und Nageler für die Kärntner im Mitteldrittel einen Zweitorevorsprung heraus, der zum Sieg reichen sollte. In der Schlussminute gelang Altmann ins leere Tor sogar noch das 4:1.