Capitals bleiben auf Platz vier

Die letzten Entscheidungen im Grunddurchgang der Erste Bank Eishockey Liga sind zugunsten des VSV, der Vienna Capitals und des KAC gefallen. Der VSV blieb trotz eines 0:1 in Innsbruck Dritter, weil die Wiener in Salzburg 2:6 und Znaim 3:4 in Fehervar unterlagen. Die Caps beendeten die Vorrunde dank der besseren Bilanz in den Duellen mit Znaim vor den punktegleichen Tschechen aber als Vierter.

Dadurch geht der VSV mit zwei, die Caps mit einem und Znaim sowie Fehervar ohne Bonuspunkte in die am 10. Februar beginnende Zwischenrunde mit je zehn Partien. Salzburg war als Sieger des Grunddurchganges (4 Bonuspunkte) ebenso wie die Black Wings (5:1-Heimsieg gegen Bozen) als Zweiter (3) schon vor dem 44. Spieltag am Sonntag festgestanden.