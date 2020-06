Capitals: 30-Meter-Schuss ins Glück

Als der Capitals-Spieler Jonathan Ferland von der Mittellinie abzog, glaubte er wohl selbst nicht daran, dass sein Versuch von Erfolg gekrönt sein werde. Doch er war es. Der Kanadier sorgte unter der Mithilfe von Laibach-Keeper Jerry Kuhn aus knapp 30 Metern für den Ausgleich (13.). Damit war klar, dass die Führung der Slowenen durch Ziga Pance (5.) keinen Fehlstart für die Capitals in die Saison bedeuten würde.



Auch beim 2:1 durch Andre Lakos sah der Laibacher Tormann nicht besonders gut aus. Davor hatten Lakos und Fraser mit ihren Schüssen die Stangen des Laibach-Tores malträtiert. Die Wiener, die ohne die noch verletzten oder rekonvaleszenten Rotter und Klimbacher sowie ohne Neuzugang Romano angereist waren, kontrollierten die Partie. Und im Tor machte Fabian Weinhandl eine gute Arbeit. Der 25-jährige Grazer bekam nach seinen guten Leistungen in der European Trophy den Vorzug gegenüber Legionär Matt Zaba.



Die Entscheidung in der ersten Saison-Partie fiel bereits in der 31. Minute: Nach einem Solo von Fortier musste Capitals-Kapitän Gratton nur noch einschieben. In der Schlussphase nahmen die Wiener das Tempo aus dem Spiel und ließen Puck und Gegner laufen. Als Kuhn für einen sechsten Feldspieler das Eis verlassen hatte, traf Gratton ins leere Laibacher Tor zum 4:1 (60.).



Der Auftakt ist für die Capitals geglückt, die Fans dürfen sich erleichtert auf das Heimspiel am Sonntag gegen Fehervar freuen.



Weil die Partie nur wegen des Fußball-Länderspiels Slowenien – Schweiz in Laibach vorverlegt wurde, wird die erste Runde am Freitag komplettiert. Das Spitzenspiel steigt zwischen Meister Linz und Vizemeister KAC (19.30, ServusTV).

Olimpija Ljubljana - Vienna Capitals 1:4 (1:2,0:1,0:1)

Ljubljana, 2.500, SR Auger/Kincses

Tore: Z. Pance (5./PP) bzw. Ferland (13.), Lakos (18./PP), Gratton (31., 59./EN)

Strafminuten: 14 bzw. 18



Freitag, 07.09.2012

HC Innsbruck - Graz 99ers 19.15

Fehervar - Medvescak Zagreb 19.15

Red Bull Salzburg - Znojmo 19.15

Dornbirner EC - VSV 19.15

Black Wings Linz - KAC 19.30