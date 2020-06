Bodes Comeback

Bode Miller fährt einen Monat nach seiner Rückenoperation wieder Ski. Der 37-jährige US-Star trainierte am Donnerstag in Park City im US-Bundesstaat Utah. Der sechsmalige Olympia-Medaillengewinner hofft, bei der alpinen Weltcup-Abfahrt am 17. Januar in Wengen in der Schweiz wieder dabei sein zu können. „Tag 3 auf Schnee seit der Operation und der Rücken fühlt sich großartig an“, twitterte Miller. US-Cheftrainer Sasha Rearick sagte, wenn Miller sein Comeback nicht in Wengen starten könne, werde es eng mit der WM-Teilnahme. Die alpinen Skiweltmeisterschaften beginnen am 2. Februar.