Selbstversuch Bobfahren

Die Worte sollen beruhigen. Doch beruhigen sie wirklich? "Sie müssen ja nicht, aber eigentlich kann nichts passieren."

Eigentlich.

11.21 Uhr. Wir befinden uns im Restaurant am Start der Olympia-Bobbahn in St. Moritz. Ein frühes Mittagessen. Henkersmahlzeit. Der Schweizer Uhrenhersteller Omega hat in den feinen Wintersportort eingeladen, um den neuen Monobob-Bewerb zu promoten (siehe Abschnitt unten). Ich "darf" einmal eine Fahrt im Viererbob ausprobieren. Ins Plaudern gekommen ist Erich Schärer, der Bob-Olympiasieger von 1980. Der heute 68-jährige Schweizer ist 19 Jahre lang Bob gefahren. 19 Mal ist er gestürzt. "Nur" ein paar Wochen musste er im Spital verbringen.

11.32 Uhr. Bahnbesichtigung. Wir schreiten den Weg entlang der Natur-Eisbahn ab. "Hier ist ein Österreicher aus der Bahn geflogen", erzählt Schärer. "Dabei hat er sein Bein verloren." Hundert Meter weiter in der Horse-Shoe-Kurve bleibt er wieder stehen, zeigt in Richtung eines Baumes: "Dort oben ist einmal ein Bob gehangen. Und die Fahrer sind irgendwo dort unten im Wald gelegen."

11.49 Uhr. Letzte Anweisungen im Restaurant am Start. "Einsteigen, hinsetzen, anhalten, genießen". Mehr brauche ich nicht zu tun - und passieren, kann "eigentlich" nichts. Okay, das hatten wir schon. An der Wand hängen Fotos von mehr als 100 Jahren Bob-Geschichte in St. Moritz. Auf jedem zweiten Foto sieht man Menschen stürzen.

11.57 Uhr. Gleich ist unser Bob an der Reihe. Ich sitze drinnen. Ganz vorne der Steuermann, vor mir eine Dame, ebenfalls ein Gast. Hinter dem schweren Gefährt steht der Bremser. Gebremst wird aber prinzipiell erst im Ziel.