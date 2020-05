Blanke Nerven in Salzburg

Am Dienstag verpflichteten die Red Bull den Franzosen Yorick Treille (zuletzt bei Chomutov/Tchechien). Der Stürmer ist bereits der 28. Legionär, den Salzburg in dieser Saison geholt hat.

In der Platzierungsrunde peilt Tabellenführer Vienna Capitals daheim gegen Zagreb den sechsten Sieg im sechsten Spiel an. KAC (mit Heimvorteil) und Villach wollen sich gegen Linz bzw. die Grazer 99ers für die Niederlagen vor der Meisterschaftspause revanchieren und an Boden gutzumachen.