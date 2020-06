Black Wings: "Werden wieder Meister"

Die Anzahl der Legionäre ist in der Liga heuer so hoch wie nie. Was sagen Sie zu dieser Entwicklung?

Ich rege mich darüber nicht auf. Durch die vielen Legionäre wird das Niveau in der Liga gehoben. Davon profitieren auch die jungen Österreicher, die viel von den ausländischen Spielern lernen können.



Wie geht der Umbau der Eishalle voran?

Alles läuft nach Plan. Auf der Westseite wird gerade eine neue Stahltribüne errichtet. Die wird rechtzeitig zum Liga-Auftakt am 7. September – da spielen wir gegen den KAC – fertig sein. Es gibt dann in der Halle um 100 Sitzplätze mehr. Das ist ein erster Schritt.

Was sind die nächsten Schritte?

Bis Weihnachten haben wir dann neue Gastroräumlichkeiten hinter der Westtribüne. Bis zum Beginn der nächsten Saison soll das Dach renoviert werden, auch die Toilettenanlagen gehören hergerichtet. Und dann steht für das Spieljahr 2014/15 die Erweiterung der Halle auf der Ostseite auf dem Programm. Dieses Vorhaben ist allerdings noch nicht fix.



Warum?

Wir müssen eine Bedingung erfüllen: Die Publikumszahlen dürfen nicht zurückgehen. Das fordert die Stadt Linz. Sonst wird der Ausbau gestoppt. Es wird also wichtig sein, dass uns die Fans in den Heimspielen weiter voll unterstützen.



Das Thema "neue Eishalle" ist endgültig vom Tisch?

Ja, wir sind auch mit dem Umbau zufrieden. Wichtig ist uns nur, dass wir mehr Leute in die Halle hineinbringen.



Montag ist Trainingsstart. Wird es auch ein paar Worte des Präsidenten geben?

Nein, das Reden überlasse ich unserem Trainer Rob Daum. Aber wir werden in dieser Woche mit der Mannschaft gemütlich Abendessen gehen. Da will ich den Spielern meine Vorstellungen vermitteln.



Der LASK ist nicht mehr im Profifußball vertreten. Ist das im Hinblick auf die Zuschauerzahlen bei den Heimspielen am Freitagabend nicht ein Vorteil für die Wings?

Die Fans werden auch in der Regionalliga zum LASK gehen. Da wird ja auch viel am Freitagabend gespielt. Ich glaube nicht, dass sich für uns etwas ändert.