Bieler gewinnt in Almaty

Der Senior führte eine starke Vorstellung des ÖSV-Teams in Almaty an, vier Österreicher landeten in den ersten zehn. Der 20-jährige Seidl klassierte sich nach dem fünften Rang am Samstag, seinem bisher besten Karriere-Resultat, an der sechsten Stelle (+36,7) , Tomaz Druml wurde nach guter Laufleistung Achter (42,1) und Wilhelm Denifl Zehnter (54,1). Letzterer vermochte seine Sprungstärke diesmal nicht auszuspielen.

Im Weltcup führt weiter der Deutsche Eric Frenzel mit 101 Punkten Vorsprung. Der Salzburger Bernhard Gruber, der sich wie Lukas Klapfer in Seefeld auf die WM vorbereitet, ist hinter dem Pokalverteidiger Jason Lamy Chappuis ( Frankreich) und vor dem Norweger Magnus Moan Dritter.