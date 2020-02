Österreichs Team ist am Donnerstag zum Auftakt der Biathlon-Weltmeisterschaften in Antholz in der Mixed-Staffel auf Platz acht gelandet. Lisa Hauser, Katharina Innerhofer, Felix Leitner und Dominik Landertinger lagen am Ende 1:39,2 Minuten hinter Goldmedaillengewinner Norwegen. Silber ging an Italien, Bronze an Tschechien.