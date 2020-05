Norwegen gewinnt WM-Staffel

Die österreichischen Biathleten stehen vor dem Schlussbewerb der WM in Nove Mesto ohne Medaille da. In der Staffel am Samstag belegten Simon Eder, Daniel Mesotitsch, Christoph Sumann und Dominik Landertinger wie im Vorjahr Platz fünf. Auf Bronze fehlten dem bei der WM 2009 und Olympia 2010 in der gleichen Besetzung jeweils zweitplatzierten Quartett rund 20 Sekunden. Gold ging an Titelverteidiger Norwegen, das sich ohne Strafrunde überlegen vor Frankreich (+ 1:12,8 Min./0 Strafrunden) und Deutschland (1:18,5/2) durchsetzte.

Die Norweger um ihren Topmann Emil Hegle Svendsen (4. Titel in Nove Mesto) verzeichneten wie die Österreicher lediglich fünf Nachlader, hatten aber mit Ole Einar Björndalen, Henrik L'Abee-Lund, Tarjei Bö und Svendsen die überlegenen Läufer in ihren Reihen.

Das ÖSV-Quartett mischte lange im Kampf um die Bronzemedaille mit, Schlussmann Landertinger musste wegen zwei Nachladern aber Frankreichs Martin Fourcade und Russlands Dmitri Malyschko am Schießstand vorbeilassen. Fourcade (5. Medaille in Nove Mesto) überholte dank einer starken Schlussrunde auch noch den deutschen Erik Lesser.