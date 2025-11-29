Von Platz 1 auf Rang 5: ÖSV-Biathletinnen verfehlen das Podest

Ein vierter Rang - das war bisher die größte Ausbeute der österreichischen Biathletinnen in einem Staffelrennen.

Beim Weltcup-Auftakt in Östersund hatten die Österreicherinnen lange Zeit des Rennens den historischen ersten Podestplatz im Visier. Am Ende verfehlte das Quartett das angestrebte Ziel und landete auf Rang 5.