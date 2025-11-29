Von Platz 1 auf Rang 5: ÖSV-Biathletinnen verfehlen das Podest
Ein vierter Rang - das war bisher die größte Ausbeute der österreichischen Biathletinnen in einem Staffelrennen.
Beim Weltcup-Auftakt in Östersund hatten die Österreicherinnen lange Zeit des Rennens den historischen ersten Podestplatz im Visier. Am Ende verfehlte das Quartett das angestrebte Ziel und landete auf Rang 5.
Dunja Zdouc, Lisa-Theresa Hauser und Anna Gandler lieferten ein nahezu perfektes Rennen und hielten das österreichische Team auf Podestkurs. Zwischenzeitlich führte Anna Gandler das Feld sogar mit 13 Sekunden an.
Am Ende gaben die Österreicherinnen aber noch ihre Top-Position aus der Hand. Schlussläuferin Anna Andexer (22) hatte am Schießstand ein zittriges Händchen und musste einmal in die Strafrunde.
So blieb für die Österreicherinnen der starke fünfte Platz. Der Sieg ging an Frankreich.
