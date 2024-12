Fiasko in Finnland: Die ÖSV-Biathleten pfeifen aus dem letzten Loch

Inzwischen sind die ÖSV-Biathleten nur mehr in einer Rubrik zu finden: Unter ferner liefen.

3 Medaillen bei der WM 2009 , 2 Medaillen bei den Olympischen Winterspielen 2010 und 2014, auch bei der Heim-Weltmeisterschaft 2017 in Hochfilzen konnten die Herren noch zwei Medaillen bejubeln.

Der Weltcup-Sprint in Kontiolahti war nun ein weiterer Tiefpunkt. An die ersten 40 werden im Biathlon Weltcuppunkte verteilt, trotzdem gingen die Österreicher in diesem Wettkampf leer aus.

Schwach in der Loipe

Erschreckend sind dabei vor allem die Leistungen in der Loipe. Wenn der beste Österreicher, David Komatz, beim Schießen fehlerfrei bleibt und trotzdem keinen Weltcuppunkt ergattern kann. Weil er in der Loipe auf 10 Kilometern zwei Minuten auf Sieger Emilien Jacquelin verliert.