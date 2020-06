Simon Eder feiert Weltcupsieg in Oslo

Der Holmenkollen in Oslo ist für Nordische Sportler ein besonderer Ort. Nirgendwo anders sind die Fans so fair und begeisterungsfähig, nirgendwo anders wird Siegern eine so spezielle Ehre zuteil. Den neben Lob und Preisgeld wartet auf Holmenkollen-Gewinner als Krönung auch noch der Empfang bei der norwegischen Königsfamilie.

Biathlet Simon Eder durfte Samstag Bekanntschaft mit Harald V. machen, der Besuch in der royalen Loge war der verdiente Lohn für den Meisterschützen, der sich in beeindruckender Manier den Sieg im Verfolgungsrennen gesichert hatte. "Damit geht ein Traum in Erfüllung. Hier zu gewinnen ist etwas ganz Besonderes", jubelte der 31-jährige Salzburger nach seinem zweiten Weltcupsieg.

Eder überzeugte bei seiner spektakulären Aufholjagd von Rang sechs mit seiner Treffsicherheit. 20 Schüsse feuerte der Saalfeldner ab, 20 Mal traf er ins Schwarze und überholte sämtliche Biathleten, die vor ihm ins Verfolgungsrennen gegangen war.

Der Triumph in Oslo ist die Krönung einer perfekten Olympia-Saison, in der sich Eder von seiner besten Seite zeigte. Im Verfolgungsweltcup wurde Eder Zweiter, im Gesamtweltcup liegt er vor dem Massenstartbewerb am Sonntag hinter seinem Teamkollegen Dominik Landertinger an fünfter Stelle.

Für Routinier Christoph Sumann endete mit Rang 23 seine erfolgreiche Karriere. Der Polizist hat freilich schon das nächste sportliche Ziel im Visier. Er trainiert für den Ironman.